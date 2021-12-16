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【香港經濟】本港最新失業率為4.1%低於預期 連續跌9個月

理財智慧 17:21 2021/12/16

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政府統計處今日（16日）發表最新勞動人口統計數字，經季節性調整後，今年9月至11月的失業率下跌至4.1%，就業不足率亦下跌至1.8%。

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和今年8月至10月相比，9月至11月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見下跌；失業率方面，建造業和零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的跌幅，就業不足率方面，下跌主要見於餐飲服務活動業和藝術、娛樂及康樂活動業。
 
總就業人數由今年8月至10月的3,666,500人，上升至9月至11月的3,673,300人，增加約6,800人；同期的總勞動人口則由3,838,200人下跌至3,831,300人，減少約6,900人。

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失業人數（不經季節性調整）由8月至10月的171,800人下跌至9月至11月的158,000人，減少約13,800人；同期的就業不足人數亦由72,700人下跌至70,000人，減少約2,700人。

勞工及福利局局長羅致光博士評論最新失業數字時表示：「隨着經濟持續復蘇，勞工市場繼續改善。二零二一年九月至十一月經季節性調整的失業率較二零二一年八月至十月下跌0.2個百分點至4.1%，就業不足率微跌0.1個百分點至1.8%。同期，總就業人數增加6,800 人至3,673,300人，失業人數減少13,800人至158,000人。」

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責任編輯：潘曉豐

就業 經濟 就業人數 失業 香港 羅致光 建造 行業 人口 失業率

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