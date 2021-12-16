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新加坡樓市辣招今日生效　加印花稅、收緊按揭成數

股市 16:36 2021/12/16

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新加坡周三宣布一系列措施打擊樓市炒賣活動，包括提高印花稅以及收緊按揭成數，有關措施今日（16日）生效，當地地產股今日下跌。財政部、國家發展部及央行在昨日的聯合聲明中表示，如果任由樓價上升，經濟基本面可能會追不上升幅，增加隨後因調整造成的不穩定風險，同時業主亦很容易受到未來數年利率可能上升的影響。

新加坡爬頭香港成亞洲最貴生活成本城市　誰是全球之最？【下一頁】

新加坡政府將提高外國買家的額外印花稅，從目前的20%提高至30%，新加坡居民的買第二套房稅率從12%提高至17%，而第三套及以上的則從15%提高至25%，公司購買物業的稅率將提升10個百分點至35%。同時政府還將按揭成數從60%收緊至55%，並將增加公共及私人房屋供應。


新加坡經濟雖然受疫情影響，但私人住宅及公共房屋轉售市場一直活躍。自去年首季以來，私人住宅價格上漲約9%，而公共房屋轉售價格則上升約15%。

當地地產股今日下跌。

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印花稅 額外印花稅 經濟 新加坡 樓價 疫情

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