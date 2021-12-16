【2021稅貸戰】稅貸跨年戰提早開打 大行厚賞4000元現金券

▲ 滙豐剛把交稅萬應錢的優惠順延至明年2月，最低息1.46厘等條款維持。

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年結在即，又是一年還債找數的高峰期，例如找卡數、繳付最後一期稅務貸款的尾數，而兩間大小行出招搶攻綠色炸彈客，包括滙豐（HSBC）旗下的首輪交稅萬應錢優惠原於周日（12月12日）截止，本周二（14日）再把交稅萬應錢優惠的到期日，順延至2022年的2月13日。而最高現金回贈3300元等附帶條件維持不變。此外，眾安（ZA Bank）今天（16日）新推聖誕限定稅貸雙重賞，實際年利率1.49厘，兼合資格客戶有機會最高贏取萬元獎賞。

經最新一輪谷客招，比併19間金融機構，全城10大最低息稅貸計劃中，仍以大新 （02356） 的1.08厘為最低稅貸息，其次為渣打香港 （02888） 的1.18厘，第三則為中銀香港 （02388） 的1.25厘。

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眾安銀行推出聖誕限定稅貸雙重優惠，合資格用戶可獲「一口價」1.49厘稅貸息，跟富邦相同，如以最平息計，不入10大，只能屈居第11。

在稅貸獎賞方面，傳統銀行中，仍以花旗豪賞現金券4000元為最慷慨。花旗發言人回應本報查詢指，今年推出的稅貸獎賞金額高達4000元， 為現時市面上稅務貸款計劃中提供數一數二高的獎賞金額，為提供更有彈性及切合客戶理財需要的稅貸產品，今年推出的稅貸實際年利率低至1.38厘，較往年為低，讓客戶可透過更優惠的利率借貸，同時貸款額可高逹月薪12倍，還款期由6至60個月不等。

發言人又指，特選客戶於推廣期間（由即日起至12月31日），貸款100萬元或以上，並選擇24個月之還款期，可享4000元現金券。

花旗發言人補充，自10月推出稅季貸款，市場反應正面，分別於整體申請數目按月錄得雙位數增長，而高貸款額申請數目亦按年錄單位數增長。

業界新增3千元超市禮券優惠【下一頁】

說回虛銀的最新獎賞詳情，由即日起至12月26日，ZABank用戶於申請稅貸流程中輸入優惠碼「XMAS149」，即可獲85折貸款優惠券1張。凡於12月31日或之前成功提取20萬元或以上、還款期6至36個月的貸款，實際年利率保證為1.49厘。較該行牌面價1.75厘、以及「一咬就稅」的優惠券享1.58厘為低。

另外，用戶憑該優惠碼成功提取貸款後，將透過ZAQuest獲贈扭蛋1枚，可隨機抽取5萬至100萬個不等的ZACoin獎賞（相等於500元至1萬元）。

同時，全新ZABank用戶申請貸款可尊享額外400元現金獎賞。新用戶透過ZABank官方網站的「貸款」頁面遞交申請，最快90秒可獲得初步審核結果，全程毋須提交任何申請證明文件。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪