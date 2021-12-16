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聯儲局確認鷹派轉向　美元整固人民幣穩定

宏觀解讀 16:33 2021/12/16

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聯儲局一如預期加快減買債步伐，量寬計劃將提前於明年3月結束，同時聯儲局亦大幅上調利率預測，並於明年及後年每年加息3次。聯儲局確認鷹派轉向後，美元未能延續升勢。筆者認為原因有3個，首先聯儲局來年加息3次，已屬意料之內，美元在聯儲局主席鮑威爾放棄暫時性通脹觀點後，已經上揚一段時間，不少投資者可能趁消息實現時賣出美元。第二，聯儲局上調未來幾年利率預測，但並未調高長期利率預測，意味利率周期或於2025年左右見頂，隨後時間可能需要減息刺激經濟，聯儲局的鷹派轉向或者已屆尾聲。最後，其他主要央行在聯儲局鷹派轉向後勢將調整政策立場，並為鴿派立場降溫，美元可能因此出現回調。

人民幣繼續在6.36／6.37水平窄幅波動，對聯儲局的政策轉向反應不大。現時人民幣滙價主要由貿易順差結餘及人行外滙政策主導。自從上周人行出手遏止人民幣升值情緒，人民幣滙價重返6.35以上後，人行重返按兵不動狀態，並容許人民幣一籃子指數進一步升值，意味人民幣兌美元只要不突破6.35水平，人行對人民幣走向持有更大容忍度。事實上，來年中國經濟下行壓力加大，人民幣升值情緒或出現逆轉，人行無必要出招激發人民幣貶值情緒。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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