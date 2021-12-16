【Instagram】限時動態不用被切割　IG測試延長錄製時間

▲ 據《9to5mac》報導，Instagram正測試將影片限制時間拉長至1分鐘。

Instagram一向只能讓用戶發布最長15秒的限時動態，若錄製時間超過15秒會自動被切割成另一則動態。但據《9to5mac》報導，Instagram正測試將影片限制時間拉長至1分鐘。

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報道指，有土耳其用戶表示收到Instagram的通知，允許錄製最長1分鐘的限時動態，且不會被切割成多個動態，會以完整形式發布。《9to5mac》分析，這或許是Instagram對抗Snapchat與TikTok的最新手段，透過拉長影片時間讓用戶豐富貼文內容。

目前，Instagram允許用戶於動態牆上傳超過15秒的長影片，但「限時動態」24小時就會自動刪除的性質，仍受到許多用戶歡迎，認為不會在版面上留下蹤跡，可以更隨意記錄生活。據悉，Instagram也在測試改變限時動態的介面設計，但新設計何時推出仍有待官方正式公布。

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責任編輯：廖淑瑩