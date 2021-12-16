【健康資訊】研究指每日兩片黑巧克力有益健康 專家：改善大腦以及心臟代謝

從少到大，巧克力在我們的認知中一直被稱為垃圾食物，但越來越多的證據顯示，某些巧克力實際上有益健康有益，而每天吃一點黑巧克力更可以改善認知、記憶力以及心臟代謝健康。

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根據BBC報道，一種名為類黃酮（flavonoids）的化合物，能有效減少心血管疾病風險、改善低密度膽固醇的水平，增加大腦供血流量並改善認知及記過力，這種化合物大量存在於可可樹的種子之中，而我們每天只需進食兩塊含大量可可的黑巧克力即可攝取足夠的份量。

英國貝爾法斯特女王大學的一項實驗就顯示出富含類黃酮的黑巧克力可以改善患有二型糖尿病女性的血管彈性、胰島素敏感性以及膽固醇水平。甚至會被我們身體轉化為天然的抗炎化合物。

但同時專家亦提醒食用未鹼化可可黑巧克力為最有效方法，白巧克力，牛奶巧克力等可可的含量較低，因此效果並不顯著，而大量進食巧克力亦會讓血糖增加，並導致體重上升，反而對健康產生負面影響。

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記者：鄭日棱