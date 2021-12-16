【香港出口】香港今年首10個月出口　按年升26.7%至約4萬億　電子行業走勢最強

疫情為全球經濟復甦的進程帶來不同的壓力，惟香港貿易發展局（香港貿發局）公布，最新出口指數調查，顯示更多出口商感到業務備受疫情打擊。另指出，在去年低基數效應下，今年首10個月出口約4萬億元，按年升26.7%（見表）；更預期2022年香港出口增長，將由今年25%放緩至8%。

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今年首10個月的主要出口市場仍以中國內地為主，出口額錄約2.4萬億元，按年升28.2%。貿發局研究總監關家明表示，香港截至10月份出口增幅顯著，並遠高於全球平均水平，反映香港出口抗逆力強。

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至於行業方面，調查顯示，電子產品佔香港總出口70%，今個首10個月更躍升27.6%。關家明也看好電子行業，惟他相信，未來調查須更仔細分類電子行業所屬的項目，例如鐘錶、玩具或成衣，有助更詳細統計電子行業的增跌。

香港1月至10月對外貿易 數目（萬億港元） 增減（%） 總出口 4 +26.7 進口 4.3 +25.5 貿易總額 8.3 +26.1 資料來源：香港貿易統計

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記者：馬意文