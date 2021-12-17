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【職場熱話】公司容許「冬至」早放2小時 另有額外要求 打工仔慨嘆：新老闆不近人情

理財智慧 09:00 2021/12/17

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俗語經常說「冬大過年」，有些公司有「不成文慣例」，在冬至的時候容許員工提早下班，但並非每間公司有此安排，最近有一名網民在《香港討論區》發文指，公司發電郵容許同事在下週二（21號）提早2小時下班，但其他日子需補回時數。樓主感嘆表示「新老闆不近人情」，詢問大家冬至有沒有提早下班。

按圖了解更多，樓主經歷：

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同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫  【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有些公司沒有提早下班，主要看是甚麼行業，通常文職可能提早下班，「我部門不可以提早下班。」、「很多服務行業不能提早下班。」、「老闆沒有心情叫人提早下班，員工又不敢出聲詢問，我感到很大壓力。」

另外，有些公司則容許員工提早半天下班，「提早30分鐘下班。」、「冬至提早半天下班是基本。」、「我老闆中午請吃飯後，就可以下班。」

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

 

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責任編輯：陳頌潔

職場文化 行業 服務 香港 冬至 壓力

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