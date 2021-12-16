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【人幣定存】中資行6個月人幣定存享年息2.9厘 再現破頂息

15:53 2021/12/16

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集友新推6個月人民幣定期存款2.9厘，晉級破頂息。

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今天（12月16日）恒指5連跌，更一度再創今年新低，尚幸追息族又有好消息。集友新推6個月人民幣定期存款享2.9厘年息，打破自10月以來雄霸該存期高息王的富邦2.8厘，中資行頓變破頂息。如以集友的起存額為50萬港元計，好息族至少在半年內穩袋約7200元利息；若以上限為1000萬港元計，大戶更賺盡約14萬港元利息，但須扣除港元兌換為人民幣的買賣差價。

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素來打高息牌的集友，今天另外新推3個月人幣定存年息2.8厘，同樣針對個人客戶，條款跟半年相同。目前3個月人幣定存罕現4冠王，恒生 （00011） 及富邦皆有2.8厘；而富融（Fusion Bank）於本周一（13日）剛勁加0.4厘至2.8厘，這間虛擬銀行由騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份投資。不過，星展今天卻全面降低息率。

*道富環球投資管理特約：配置黃金ETF應對高通脹*

人幣定存高息王13.88厘最後召集【下一頁

專家指，年結在即扯升拆息，且通關在望，復添跨境理財通快啟動兩個月，中資大行指每天都收到開戶申請，皆對人民幣有需求。

工銀亞洲回應本報查詢指，該行自「跨境理財通」服務正式推出以來，每天都有收到有關「北向通」及「南向通」的查詢或開戶申請，可見投資者對「跨境理財通」服務持續存在需求。

工銀亞洲又透露，截至目前為止，開戶數量以「北向通」佔多，約佔開戶總數的六成；「北向通」及「南向通」均分別錄得有客戶、以個人額度上限人民幣100萬元匯至其投資專戶，以購買理財通產品。產品方面，「南向通」投資者購買基金居多，分別由超過10間中資及國際知名基金公司提供，種類涵蓋貨幣市場、環球債券、美元債券、亞洲債券、大中華債券及平衡型基金等，當中部分基金更涉及不同具增長潛力的投資主題，包括創新科技、可持續發展和週期性消費；而貨幣類別選擇亦較為多元化，包括人民幣、港幣及美元等。

人行將在港發行50億元人民幣央行票據【下一頁

此外，人行擬於下周二（21日）來港發行6個月期央票，總額50億元（人民幣，下同）。上述央票為今年第12期中央銀行票據，起息日為12月23日，到期日為2022年6月23日，到期日遇節假日順延。上商研究部主管林俊泓回應本報查詢指，參考二手市場，目前6個月期央票的二手孳息率約2.3厘，較美國同期國債僅約0.1厘高，料下周透過金管族旗下CMU債務工具標售的央票，中標息率約2.6厘。

再以同屬低風險的定期存款相比，現時6個月人幣定存最高年息是由集友提供的2.9厘；離岸人民幣6個月拆息今午報3.04厘。

綜觀本周，暫有7間大小行調息，包括兩加3減、星展、招商永隆及建行亞洲全面下調存息，相反集友及富融鬥加，而大眾銀行及華僑永亨則加減不一。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

中國人民銀行 恒生銀行（00011） 集友銀行 人民幣 人民幣定期存款 定期存款

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