【大灣區】Microsoft香港與新世界發展簽合作備忘錄　推出大灣區加速器計劃

▲ 大灣區加速計劃將於明年上旬舉辦演示日，屆時入選的初創企業將有機會向新世界旗下部門及子公司高層、相關業務持份者等，展示其產品及業務整合方案，尋求合作機會。（Microsoft提供）

隨著大灣區成為不少科企的選擇，Microsoft香港與新世界發展有限公司簽訂合作備忘錄，就新世界發展培育初創企業的平台Eureka Nova推出的大灣區加速器計劃展開合作，有關計劃主要培育機械及人工智能初創企業。

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Microsoft香港會成為第一期大灣區加速器計劃的獨家技術贊助商，為入選計劃的初創企業提供Microsoft Azure雲端服務平台，讓這些企業以企業級別的雲計算平台建立、運行及管理應用程式，實現其創意及解決方案。初創企業可運用Microsoft Azure 提供的不同產品與服務，包括人工智能、物聯網、機器學習、混合實境技術等。

參與計劃的初創企業將有機會與大灣區內的新世界發展業務部門及Microsoft香港緊密合作，將其科技解決方案進行落地試行並擴大規模。Microsoft香港將為這些初創公司提供技術諮詢，以將其解決方案的商業價值進一步提升至企業級別，包括協助初創企業滿足網絡安全的相關要求，以及建立可長期發展的内部架構。初創企業得以於大灣區這個新興的創新樞紐展示其新科技，更可以學習和了解與大型商對商客戶合作的業務需求。

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計劃助創新者實現夢想

Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊表示，香港商界攜手取得更大成就的關鍵在於扶持初創企業的成功；而創新公司若有計劃拓展香港以外的市場，必須倚仗穩固、可靠及安全的雲基礎設施。公司很高興成為Eureka Nova第一期大灣區加速器計劃的科技贊助商，協助創新者實現夢想，並為現今的數碼經濟培育更多人才。

大灣區加速計劃將於明年上旬舉辦演示日，屆時入選的初創企業將有機會向新世界旗下部門及子公司高層、相關業務持份者等，展示其產品及業務整合方案，尋求合作機會。

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責任編輯：廖淑瑩