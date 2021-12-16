【帶你睇盤】屯門私樓呎價一萬有找　三房大則實用　裝修企理又慳一筆

屯門基建愈來愈好，未來亦受惠大灣區及北部都會區，令不少投資者看好該區樓市前景。值得留意的是，該區部分屋苑的二手樓價仍然低水，三房呎價更不用10,000元。今次推介的樓盤為屯門彩暉花園D座中層1室，實用面積758平方呎，三房間隔，叫價僅688萬元，實用呎價僅9,077元，而單位最大賣點是裝修企理，可即買即住。

單位相

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放盤單位 屯門彩暉花園D座中層1室（物業編號：AN225184） 實用面積 758平方呎 間隔 三房 叫價 688萬元 賣點 換樓之選、有匙即睇、可做九按、內籠寬敞、大則實用、呎價低水

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