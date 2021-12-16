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【帶你睇盤】屯門私樓呎價一萬有找　三房大則實用　裝修企理又慳一筆

股樓投資 16:11 2021/12/16

分享：

屯門基建愈來愈好，未來亦受惠大灣區及北部都會區，令不少投資者看好該區樓市前景。值得留意的是，該區部分屋苑的二手樓價仍然低水，三房呎價更不用10,000元。今次推介的樓盤為屯門彩暉花園D座中層1室，實用面積758平方呎，三房間隔，叫價僅688萬元，實用呎價僅9,077元，而單位最大賣點是裝修企理，可即買即住。

單位相

    點擊圖片放大
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    +8
放盤單位 屯門彩暉花園D座中層1室（物業編號：AN225184）
實用面積 758平方呎
間隔 三房
叫價 688萬元
賣點 換樓之選、有匙即睇、可做九按、內籠寬敞、大則實用、呎價低水

同場加映︰【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰  

https://bit.ly/3GI3PTc

註︰  

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。 

同場加映︰【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 屯門 樓價

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