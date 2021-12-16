【兼職推介】康文署請非公務員合約兼職帶位員 於荃灣大會堂或葵青劇院驗票 時薪57元

康文署請非公務員合約兼職帶位員，時薪57元， 除了學歷要求外，需具兩年或以上全職工作經驗，主要於荃灣大會堂或葵青劇院負責驗票。職位須不定時及輪班工作，包括星期六、日及公眾假期，而可於平日日間工作者或可獲優先考慮，而工作時間因應節目而安排，可能須工作至凌晨，每更工作不少於三小時，需要候命工作，另外，職位須長時間站立或步行及穿著制服當值。有關職位將按非公務員合約條款聘用，為期十二個月。有意者請於12月28日前申請。

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入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請表格［G.F.340(3/2013修訂版)］可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。申請人須於申請表上註明欲申請的場地。若申請人欲選擇多於一個工作地點，須於申請表上「申請職位名稱」欄旁清楚註明優先次序（以"1"為最優先）。［例：1.葵青劇院；2.荃灣大會堂］。申請人須把填妥的申請表格，於於截止申請日期或之前送交聯絡地址，並請在信封面上註明「申請非公務員合約兼職帶位員職位」(郵寄表格的遞交日期以郵戳為準)。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至聯絡地址，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。所有申請書，如資料不全、逾期遞交、以傳真或電郵方式遞交、申請人並未妥為簽署，或非使用指定的申請表格[GF 340(3/2013修訂版)]，均不予考慮。申請人如在截止申請日期後約十二個星期內仍未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：新界葵涌興寧路12號葵青劇院

查詢電話：24068772

截止申請日期(日/月/年)：28/12/2021 17:00:00

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責任編輯：羅浩濂