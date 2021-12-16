【樓市話當年】元朗新盤愈來愈吃香　近年新盤開價情況一覽

元朗站上蓋項目The YOHO Hub公布首張價單，折實平均實用呎價約19,899元，而一房單位最平約685萬元，平過市場預期。據中原地產資料顯示，同系YOHO系列最新二手呎價介乎約1.76萬至1.83萬元，當中樓齡最新的Grand YOHO發展項目二手呎價則約1.8萬元。

值得留意的是，隨着元朗交通、配套愈來愈好，區內樓價也愈來愈高，以下為元朗市中心指標屋苑近期實用呎價參考：

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