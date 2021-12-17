【職場熱話】同事問借3萬元 無交待原因 港男感猶豫 憂一借無回頭

俗話說「談錢傷感情」，朋友之間因爲借錢鬧矛盾，甚至絕交的大有人在，更何況同事之間向你提借錢的事事宜，最近有一名網民在《香港討論區》發文指，有同事向他借3萬元，但沒有說明原因，因此詢問如果有同事向你借錢，你會不會借錢。

按圖了解更多，樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【職場熱話】到診紙請病假被拒 打工仔網上指控公司政策 反被諷愚不可及 【下一頁】

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

此貼文一出後，引來網民熱議，大部分人不支持樓主借錢給該同事，「一定不借，如果你借給該同事，就不要奢望他還錢，萍水相逢不要有錢銀往來。」、「你預了不是借，是給錢，一定沒有回頭。」、「莫說是同事，親戚我都不會借。借出去不會還錢，我寧願自己擁有這筆錢。」

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

另外，有些網民認為要看看樓主與同事的關係，「那就要看你與同事的關係如何？同事人品怎麼樣？如果關係好、人品沒問題，可以考慮借給他。」、「看你與同事有多熟絡，不過正常問家人或朋友借錢。」，亦有人分享借錢不還錢的經歷，「曾借$3000給舊同事，之後他失聯了。」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔