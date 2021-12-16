【ET講股通】梁耀康：破底？見底？（附time code）（第二版︰加入文字內容）

美國收水步伐符市場預期帶動美股上揚，不過未有利好港股今早表現，早段低開後反覆偏軟，惟午後逐步收復失地，一度升約70點，見23490點。港股後市走勢點睇？獨立股評人梁耀康於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股市況速覽 恒指穿低位後倒升有啟示

01：24 - 美國議息結果如預期 美股留意二線增長股可否企穩

03：55 - 港股年底低位收市機會大

04：20 - 想撈底不建議買弱勢重磅指數股

06：37 - 可留意煤炭股 談兗礦能源 （01171）

11：10 - 可留意新能源股 談龍源電力 （00916）

12：50 - 工程機械股值得留意 現階段買入風險高

14：32 - 潛力股推介（1）：中煤能源 （01898）

17：14 - 潛力股推介（2）：信利國際 （00732）

18：46 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 會否跌穿100元？於130元買入少量，要沽貨嗎？

22：05 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 可否買少少？

24：05 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 走勢點睇？穿450可能會回番400 甚麼位買貨好？

27：08 - 觀眾問股：恒騰網絡 （00136） 3.5元買，現時應該怎樣呢？

29：22 - 觀眾問股：信義光能 （00968） 、中國生物製藥 （01177） 、新奧能源 （02688） 哪個價位可入？

32：44 - 觀眾問股：請教預期加息，手上的高息股要唔要走

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認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，今日恒指一度跌穿11月30日的低位，低見23155點，但未有進一步向下尋底，反而慢慢回穩倒升，屬一個好表現。雖然科網股早段拖累大市，但大市未太差。儲局昨一如預期加速減買債，而加息預期提早，料明年貨幣政策有大變動，今日金融股未受太大影響，留意高增長的科網股會否轉向。

恒指今年很大機會低位收官，通常一年大跌後，翌年會向好。不過，現階段暫不建議買入弱勢重磅指數股，因為指數破底可能觸發重磅股沽盤，成為向下的惡性循環。

煤炭股強 兗煤戰略綱要推升股價

短期預計炒股不炒市，如煤炭股今天表現強，特別是兗煤 （01171） ，大升逾2成，主因發布戰略綱要，未來布局礦業、高端化工新材料、新能源、高端裝備製造、智慧物流5個產業，當中高端化工新材料產業和新能源產業，迎合了當前熱門的投資主題。另外，發改委指，將引導煤炭市場價格在合理區間運行，促進煤電價格通過市場化方式有效聯動，推動煤股上升。兗煤股價短期有上望空間，或可上試18.5、19元水平。不過，要小心這樣炒作宏大計劃，若消息降溫會拖累股價，要適時獲利離場。

除煤炭股外，風電設備及節能相關股份今日續有資金流入，龍源電力 （00916） 上望19.26元，若果突破失敗要慎防回調，短綫可以18.2元或17.16元作止蝕位。另外，工程機械股之前走弱，雖然股價回穩，但現階段買入風險較高，未來要看行業因素。

留意中煤能源 有一定值搏空間

今日潛力股可以留意中煤能源 （01898） ， 既有行業消息支持，價格亦有不錯表現，加上用炭高峰期來臨，吸引資金慢慢流入。中煤有一定值搏空間，上望5.5至6元水平，向下則可以4.67及4.32元作止蝕位。

另外亦可以留意信利國際 （00732） ，看看會否整固後向上突破，挑戰3.04元水平， 可以2.42元作止蝕位。

恒指全日升54點，收報23475點，大市成交1,381億元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰阿里巴巴、藥明生物、騰訊、恒騰網絡、信義光能、新奧能源、領展、香港電訊︰立即觀看】

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