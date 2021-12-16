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【財匯局指引】憂上市公司審計費用低影響審計質素　財匯局發甄選核數師指引

Hot Talk 15:38 2021/12/16

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從左到右，財匯局副行政總裁兼監督、政策及管治部主管王蕙湄、主席黃天祐、行政總裁馬力（Marek Grabowski）。

財匯局指本港上市公司審計費用長期不合理地低，擔心會影響審計質素。該局今日發表《審計委員會有效運作指引 – 甄選、委任及重新委任核數師》，指引概述了上市公司審計委員會於甄選及委任核數師時，應考慮的兩個關鍵因素，即審計質素和審計費用。

財匯局主席黃天祐指出，該局之前的調查顯示，在2010至2019年間，審計費用升幅按年僅0.9%。他強調，審計費用與審計質素雖然並非劃上等號，但兩者存在互為因果關係，而審計費用又長期不合理地低。財匯局認為，審計委員會在評估審計質素時，應考慮會計師事務所的管治及領導、對相關道德要求的遵守情況、行業知識和技術能力等。財匯局又建議，審計委員會定期進行審計招標，因適當招標程序可鼓勵競爭及激勵創新。指引又同時列出，審計委員會在核數師辭任或審計委員會罷免審計委員會時，應考慮的若干事項及程序。

財匯局：香港審計市場高度集中 近10年平均審計費用年均升不足1% 【下一頁】

今次財匯局發出的指引不具約束力，只屬「最佳應用」（Best Practice），意味上市公司拒絕依循亦不會遭到處罰。黃天祐認為雖然上述指引暫時並未提升至法例層面，但程度洽到好處，因財匯局並非直接監管上市公司。他解釋，有就指引與港交所溝通，而有關跟進工作是由港交所負責，財匯局尊重港交所的考慮。

他以港交所對上市企業的環境、社會及管治（ESG）的要求作比喻，稱由指引變為法例的期間會涉及過程與咨詢。港交所現時要求上市申請人在首次公開招股時，要就環境及社會事宜作出披露，但多年前港交所已推出了首份《環境、社會及管治報告指引》。

另外，財匯局評估了香港會計師公會去年4月至今年3月期間履行指明職能的表現，並評估了公會因應首次評估的建議採取之跟進行動，發出《財務匯報局對香港會計師公會執行指明職能的評估報告》。財匯局去年提出的9項建議中，公會就其中4項採取了適當跟進行動，公會對另外4項建議雖制訂了相關政策及程序，但財匯局認為有效性方面尚有改進空間。

相關文章﹕

財匯局批審計質素「遠低於標準」 會計師行需重大改進

財匯局：香港審計市場高度集中　近10年平均審計費用年均升不足1%

記者﹕余倩敏

 

ESG 核數師 香港上市公司 會計師公會 香港 審計

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