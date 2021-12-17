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【職場熱話】30歲文員感中年職場危機 欲考的士牌轉行 憂問「的士前景如何？」

理財智慧 09:00 2021/12/17

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年近30歲，不少打工仔開始意識到「職場中年危機」的威脅，最近有一名網民在《香港討論區》發文指，自己踏入30歲，仍是一名普通文員。由於他沒有一技之長和高學歷，深知自己獲得升遷的機會不高，所以他決定考的士牌，詢問有沒有已入行、或快將入行的師兄可以分享一下感想？的士牌容易考嗎？的士前景如何？

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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【職場熱話】公司聘請50歲大叔作補替 未料入職不足半小時即走 破新人離職最快紀錄   【下一頁

此貼文一出後，引來網民討論，他們認為考的士牌不算很難，「的士牌不算很難，但要背差不多600條的選擇題（mc）。」

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

另外，有經驗的人分享的士入行經驗，「入行不難，謀生都不難，看你勤不勤力。不過現在多了uber搶市場，再申請uber taxi最好。」、「你加入車隊可以謀生，不過看你的駕駛態度如何。」、「現在隨處有行車記錄器，有時候你不留意衝紅燈、或入錯線，隨時被人扣分並罰款。」、「如果你當下遊魂，不小心撞向其他車輛，那你就糟糕了。」

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

 

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責任編輯：陳頌潔

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