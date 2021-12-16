  • 25°C
香港時間 : 20211216日 (四) 15:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022展望】利達：恒指6個月目標價25500點　料明年加息壓力紓緩

股市 15:23 2021/12/16

分享：

利達料恒指明年上半年目標價25500點（黃建輝攝）

展望2022年投資市場，利達基金經理及合夥人黃耀宗認為，明年成熟市場較新興市場吸引，歐洲和澳洲股市有望成黑馬，前者受惠周期性復甦和歐元貶值，後者受惠新能源需求及股市趨多元化；料聯儲局全年加息兩次，首次在明年五月，隨著供應鏈壓力在明年中緩和，加息壓力將稍緩，予標指2022年上半年目標價5000點。

*重溫記者會足本版*

港股方面，利達基金經理及合夥人凌卓榮指，恒指預測市盈率逾12倍，估值並不吸引，但指數仍貼近12年上升軌，中短線技術走勢的值博率不俗，且關注明年香港回歸25周年及領導班子換屆，或為股市帶來轉變，予上半年目標價25500點。

料領展業務見底回升

利達2022年上半年看好領展 （00823） 、騰訊 （00700） 和百度 （09888） 等港股，黃耀宗指，領展受惠疫情正常化及通關，明年租務回報或有見底回升跡象，另領展併購澳洲等外地物業，若澳洲零售及房地產市場維持強勁，領展估值或可反彈。

他又指，中資科網股處於造底階段，由於內地並非完全不支持元宇宙概念，只是要在生活文化上取得平衡，而百度和騰訊護城河相對更高，當中百度受惠電動車概念及互聯網平台開放。

利達ESG及投資者關係高級主任李穎琳指，近年每當市場經歷震盪，市場資金偏向流入ESG相關主題的產品，顯示投資者相信具ESG元素的資產更能有效對抗環境、政策及經濟等突發周期。

*聯儲局提前結束收水，美股、港股怎部署？《ET開市直擊》為你分析市場形勢【點開即睇】

相關文章：【2022展望】大摩：明年美股下跌機率達6成　料標指跌至4400點

【2022展望】景順：監管收緊更接近尾聲　中資科網股超賣

記者：區嘉俊

股票 美股 港股 投資策略

上一篇文章

【ET講股通】梁耀康：破底？見底？（歡迎到本節目留言區即時交流）

下一篇文章

【新股IPO】商湯集團0020據報下周一重啟IPO　商湯：不予置評
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【夜期夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR低港1%　中概股喘穩（不斷更新）
【夜期夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR低港1%　中概股喘穩（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續升31點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續升31點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【電子消費券】八達通第三期1000元消費券　最快明日起開始領取
【電子消費券】八達通第三期1000元消費券　最快明日起開始領取
【美國制裁】藥明生物及藥明康德若列入美國黑名單　生意影響有多大？
【美國制裁】藥明生物及藥明康德若列入美國黑名單　生意影響有多大？
【名廚幟哥】「幟哥」黃永幟據報涉唱高散貨被捕　警方證監下午記招交代、消息：涉龍皇集團（第二版）
【名廚幟哥】「幟哥」黃永幟據報涉唱高散貨被捕　警方證監下午記招交代、消息：涉龍皇集團（第二版）
【美國制裁】美黑名單傳涉生物科技股　藥明系急挫、藥明生物曾挫25%
【美國制裁】美黑名單傳涉生物科技股　藥明系急挫、藥明生物曾挫25%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款