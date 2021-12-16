【2022展望】利達：恒指6個月目標價25500點　料明年加息壓力紓緩

▲ 利達料恒指明年上半年目標價25500點（黃建輝攝）

展望2022年投資市場，利達基金經理及合夥人黃耀宗認為，明年成熟市場較新興市場吸引，歐洲和澳洲股市有望成黑馬，前者受惠周期性復甦和歐元貶值，後者受惠新能源需求及股市趨多元化；料聯儲局全年加息兩次，首次在明年五月，隨著供應鏈壓力在明年中緩和，加息壓力將稍緩，予標指2022年上半年目標價5000點。

*重溫記者會足本版*

港股方面，利達基金經理及合夥人凌卓榮指，恒指預測市盈率逾12倍，估值並不吸引，但指數仍貼近12年上升軌，中短線技術走勢的值博率不俗，且關注明年香港回歸25周年及領導班子換屆，或為股市帶來轉變，予上半年目標價25500點。

料領展業務見底回升

利達2022年上半年看好領展 （00823） 、騰訊 （00700） 和百度 （09888） 等港股，黃耀宗指，領展受惠疫情正常化及通關，明年租務回報或有見底回升跡象，另領展併購澳洲等外地物業，若澳洲零售及房地產市場維持強勁，領展估值或可反彈。

他又指，中資科網股處於造底階段，由於內地並非完全不支持元宇宙概念，只是要在生活文化上取得平衡，而百度和騰訊護城河相對更高，當中百度受惠電動車概念及互聯網平台開放。

利達ESG及投資者關係高級主任李穎琳指，近年每當市場經歷震盪，市場資金偏向流入ESG相關主題的產品，顯示投資者相信具ESG元素的資產更能有效對抗環境、政策及經濟等突發周期。

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記者：區嘉俊