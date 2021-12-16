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【理財智慧】虛擬土地都有得炒？ 上月成交額達2.3億美金 鄭志剛都跟住買

理財智慧 17:10 2021/12/16

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自從Facebook 易名為元宇宙(Meta) 後，與元宇宙有關的資產都進一步炒起，除了之前的虛擬貨幣和NFT投資藝術品外，最近非常流行在平台購買虛擬土地，由於不少人都熱衷於市場，以致虛擬土地的價格一直上升。香港地產商也紛紛加入投資，除了參與融資外也會參與投資於虛擬土地，本文便會簡介兩個平台、以及是否值得作為投資作建議。

同場加映: 【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

虛擬土地早於2018年開始，但因應元宇宙熱潮，再度被炒熱。現時主要有兩個虛擬土地平台Decentralland, The Sandbox，根據資料顯示，上月虛擬土地成交額達2.3億美元，較上月增長達700倍。兩者都是基於以太坊區塊鏈而形成的3D虛擬實境平台，玩家可以在平台「生活」，以現金兌換貨幣在平台進行買賣。以「買地」為例，與現實類似，土地的供應是有限、分為不同的地段，玩家可以用遊戲的代幣購買房地產。

什麼是 Decentraland

Decentraland是類似當年的電玩遊戲「模擬人生」(The Sims)類似，但集結了「區塊鏈+VR+第二人生」的概念，那裏的通用貨幣為MANA，可以用作投資於土地、物品。但玩家除了控制自己的角色外，也可以以投票的方式決定網上遊戲的規則。與現實世界類似，當地的土地資源是有限的，地主可以買地後根據自己的喜好設計內容和應用。加密貨幣投資公司Metaverse Group在11月22日以618,000MANA幣買下一幅虛擬土地，價格為242萬美元。 

什麼是 The Sandbox

原本只是一個手機遊戲，下載人次達千萬。創作團團決定在2018年再開發遊戲，將遊戲帶入區塊鏈中，再透過代幣令參與者擁有所有權。Play to Earn 便是當中的核心，玩家可以透過遊戲獲得代幣，玩家也可以透過土地買賣、租賃去謀利等。在去月底Sandbox的一塊土地以430萬美元的價格出售，創下元宇宙土地的新高。

香港地產巨擘投資虛擬土地

香港上市的新世界(0017)主席鄭志剛在今年12月宣佈投資於The Sandbox，投資於虛擬土地以進軍虛擬世界，會在虛擬世界創立大灣區的創新中心，他投資的公司Lalamove、Casetify也會進駐創新中心，同時，新鴻基公司也在11月初宣佈參與Sandbox的B輪融資。同時，在國外也已經有一些虛擬房地產公司，開始在遊戲買下黃金地段作投資，希望發展成奢侈品的集中地。

值得投資嗎?

是否值得投資於虛擬土地投資當然是眾說紛紜:有人認為是一個包裝的炒房工具、有人認為是未來的生活方式，應該早著先機投入市場，甚至有人認為現時投資虛擬土地正是當年投資於比特幣。認為炒賣的主要原因是市場熱錢太多，投資虛擬產品加上元宇宙的概念，令市場愈來愈暢旺，不少早期投資的人早已獲得倍數的回報。

但有別於實際的土地，雖然兩者都是土地，但一個面向是現實中所有的人、另一個只限玩家；一個是只限現實一個平台、另一個可以有多個平台，因此其可取代性是值得質疑的。因此是否值得投資，「帶定頭盔」地認為投資虛擬土地是一項成本和風險極高的產品，隨時也有更多平台衍生，投資前先必需要考慮清楚。

 

同場加映:【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

 

 

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責任編輯：陳佳恩

元宇宙 Meta 概念 3D 虛擬貨幣 投資產品 區塊鏈 鄭志剛 大灣區 新世界

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