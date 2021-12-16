飛人保特自爆哈里梅根結婚後 同哈里疏遠無再傾計

牙買加短跑飛人保特過往與英國哈里王子關係良好，但近年鮮有兩人互動消息。保特接受英媒訪問時透露，自從哈里梅根結婚後，兩人關係已逐漸疏遠並有很長時間無再聯絡。

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哈里（Prince Harry）2012年訪問牙買加時，保特（Usain Bolt）有份接待哈里。兩人當時舉行一場短途賽跑，更不打不相識成為好朋友。

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哈里4年前宣布結婚時，保特更豪言要為對方分別在倫敦及拉斯維加斯等地舉行3場告別單身的婚前派對，慶祝老友準備榮升人夫。

保特當時開玩笑指，他願意每次親自打電話給梅根（Meghan Markle），確保哈里派對後安全歸家。

但英媒《太陽報》周四（16日）刊登的專訪中，保特卻透露這3個單身派對最後不了了之。

保特認為哈里變得非常認真，指對方現時專注於婚姻生活也過得很好，早已將單身時燈紅酒綠的生活抛諸腦後。

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保特也表示：

我已經有一段時間無同哈里傾計，但我仍然想保持聯絡。 （I haven’t talked to him in a while but I still would like to keep in contact.）

哈里與梅根組織家庭後育有兒子阿奇（Archie）與女兒莉莉貝特（Lilibet）。而保特也和女友Kasi Bennett兩年抱三，育有大女Olympia、雙胞胎兒子Saint Leo和Thunder。

保特坦言成為父親一開始最重要是有耐性。他認為自己本身無耐性，但有了3個子女後就要保持耐性，以及理解小朋友的想法。

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責任編輯：鄭錦玲