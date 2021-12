飛人保特自爆哈里梅根結婚後 同哈里疏遠無再傾計

牙買加短跑飛人保特過往與英國哈里王子關係良好,但近年鮮有兩人互動消息。保特接受英媒訪問時透露,自從哈里梅根結婚後,兩人關係已逐漸疏遠並有很長時間無再聯絡。

哈里(Prince Harry)2012年訪問牙買加時,保特(Usain Bolt)有份接待哈里。兩人當時舉行一場短途賽跑,更不打不相識成為好朋友。

哈里4年前宣布結婚時,保特更豪言要為對方分別在倫敦及拉斯維加斯等地舉行3場告別單身的婚前派對,慶祝老友準備榮升人夫。

保特當時開玩笑指,他願意每次親自打電話給梅根(Meghan Markle),確保哈里派對後安全歸家。

但英媒《太陽報》周四(16日)刊登的專訪中,保特卻透露這3個單身派對最後不了了之。

保特認為哈里變得非常認真,指對方現時專注於婚姻生活也過得很好,早已將單身時燈紅酒綠的生活抛諸腦後。

保特也表示:

我已經有一段時間無同哈里傾計,但我仍然想保持聯絡。

(I haven’t talked to him in a while but I still would like to keep in contact.)