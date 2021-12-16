【Alipay】AlipayHK及內地支付寶新增「港康碼」服務 即日起可直接進入政府「港康碼」系統

為支持政府推出「香港健康碼」，AlipayHK及內地支付寶今日宣佈在電子錢包內新增「香港健康碼」服務，即日起市民可透過AlipayHK及內地支付寶App內直接開通及使用「港康碼」，為日後通關作準備。

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AlipayHK為「港康碼」增設「香港健康碼」小程式，在首頁點擊「香港健康碼」圖標即跳轉至政府的「港康碼」網站註冊賬戶，並於政府網站內自行填寫相關資料進行登記，成功開通賬戶後，用戶亦可進入「香港健康碼」小程式登入「港康碼」系統。內地支付寶的用戶則可在內地支付寶App內點擊「全國健康碼」圖標，選擇「中國香港」地區進行申請，日後內地居民往返香港，可直接在App內切換相關健康碼，首階段將率先開放予深圳及廣州地區的用戶，其後再逐步拓展至其他地區用戶。

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螞蟻集團支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，兩地錢包增設「港康碼」有助通關後，為兩地居民往來生活、出行帶來更多的便利。屆時AlipayHK和支付寶用戶無論是通關檢疫，抑或是商貿、旅遊，都能使用一App無縫穿梭兩地。

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責任編輯：羅浩濂