【新股IPO】商湯集團0020據報下周一重啟IPO 　基石投資額增至5億美元、商湯：不予置評

▲ 【新股IPO】商湯集團0020據報下周一重啟IPO 商湯：不予置評

商湯集團 （新上市編號：00020） 上周五遭美國政府列入黑名單，商湯集團周一宣布延遲全球發售及上市，但據悉將爭取年內完成香港上市。市場消息指，商湯擬於12月20日（周一）重啟赴港IPO計劃，並指商湯集團基石投資者名單維持有9家，認購規模約5億美元。若金額屬實，基石投資者認購規模較早前承諾的4.5億美元更多。

商湯對上市時間表不予置評。

彭博最新引述消息指，商湯獲約5億美元（約39億港元）的基石投資額，涉及9位基石投資者，其中混合所有制改革基金認捐2億美元，該基金屬國資委與中國誠通發起設立的國家基金，而中國誠通由國務院控制100%權益，仍屬名單上最大的基金。

商湯日前發通告指，預期將刊發補充招股章程，並載有經更新上市時間表、香港發售股份的相關申請程序及其他相關資料。商湯強調，公司仍致力盡快完成全球發售及上市。知情人士向本報表示，商湯最新目標是最快年底完成香港上市，並指公司在香港上市的目標「堅定不移」，而投資者特別是中資投資者對公司投資興趣不減。

商湯昨日（15日）安排電子退款或寄發退款支票，所有申請股款將不計利息悉數退還予所有申請人。

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