簡世德擬加稅兼削乘車優惠 紓倫敦交通局財困

英國新冠肺炎疫情打擊當地經濟，其中倫敦交通局亦受疫情影響而陷入財困。倫敦市長簡世德周三（15日）表示，將會提高當地市政稅、以及削減60歲或以上民眾的免費乘車優惠，為倫敦交通局提供資金營運。

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倫敦交通局 （TfL）因新冠肺炎疫情導致車票收入大減，英國政府於年初向Tfl提供緊急援助渡過難關。相關援助協議將於周五（17日）到期，政府將停止撥款，並要求簡世德（Sadiq Khan）解釋如何為Tfl籌集額外收入營運。

簡世德則批評英國政府拒絕為TfL提供長期財政援助、因此計劃將當地市政稅未來3年提高約20英鎊（207港元），估計每年能籌集1.72億英鎊（約18億港元）資金。

此外，簡世德打算在未來12年，逐年提高原先60歲以上免費乘車的優惠年齡、取消倫敦Zone 1與希斯路機場（Heathrow Airport）之間的非繁忙時段地鐵優惠票價，以及將交通卡Oyster Card的按金由5英鎊（52港元）提高至7英鎊（72港元）等。

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簡世德指，新冠肺炎疫情持續導致乘搭交通人流大減惡化TfL的財務問題。隨Omicron變種肆虐及恢復在家工作，英國各地交通企業面臨著與TfL相同的資金緊絀問題，政府絕大多數情況下選擇透過長期協議援助私人鐵路營運商，然而當局卻未向TfL給予取相同資助。

簡世德續稱，在早前援助協議已上調倫敦票價，目前票價已高於通脹，拒絕進一步加價增加收入，認為此舉會阻止民眾使用公共交通工具。他強調自己別無選擇、交通部（DfT）拒絕向TfL提供資金，他只能增加市政稅；即使加稅增加收入，但TfL未來仍需要大幅削減巴士及地鐵服務。

他亦呼籲政府退還倫敦民眾每年支付的5億英鎊（52億港元）車輛消費稅（Vehicle Excise Duty， VED），表示相關稅款幾乎用於維修倫敦以外的道路。

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責任編輯：郭麗明