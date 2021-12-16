【美股焦點】美討論區Reddit秘密申請美國IPO　主要投資者有騰訊

美國著名網上討論區Reddit周三（15日）表示，已向，已向美國證券交易委員會（SEC）秘密提交首次公開募股（IPO）申請。不過文件中沒有披露擬發售的股份數量或IPO的目標區間。

據《路透社》報道，Reddit希望其IPO估值將超過150億美元。Reddit在8月的私人融資中籌得7億美元，當時公司估值為100億美元。

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Reddit主要的投資者包括富達投資（Fidelity Investments）、Andreessen Horowitz、紅杉資本（Sequoia Capital）和騰訊控股（00700）。

今年初Reddit 其中一個論壇 WallStreetBets吸引了不少散戶討論，掀起了一波MEME股熱潮，帶動GameStop（GME）、AMC（AMC）等股價飆升。截至去年10月，Reddit擁有大約5,200萬個每日活躍用戶和超過10萬個社群（sub-reddit）。

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責任編輯：黃苑筠