【Google】Google研發部門推新服務Qaya　助創作者建網店宣傳品牌

新冠肺炎疫情之下，不少消費者已轉到網上渠道購買必需品及服務，加速各行業數碼轉型並拓展網銷渠道。Google旗下的研發部門近日還推出新服務「Qaya」，幫助創作者更輕鬆建立新網店頁面。該Qaya服務可讓創作者直接向其粉絲、客戶銷售產品及服務。

據科技網站TechCrunch報道，Qaya允許創作者設立個人化的網頁來展示其產品、服務，以及其他數碼下載，並且可以連接到其他平台如Youtube商品專區（Merch Shelf）, Google Search 及Google購物（Google Shopping）。創作者可以透過Qaya，擺放最多達1,000款產品，並可使用照片、電子書、健身影片等材料，令網店内容更加豐富。

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每間在Qaya設立的網店都能得到客制化的URL連結，方便創作者分享到社交媒體上，讓其粉絲點擊進入。Qaya亦允許創作者於頁面頂部的創作者姓名和簡介下方加插其他網絡平台的連結，以及提供導入功能，幫助創作者更完善地展示品牌銷售的實體商品或服務。

另外，Qaya内置了Google Pay，支援多種貨幣類型，讓粉絲可以訂閱、小費和一次性形式付款。

Google指，Qaya服務目前是免費的，並將首先於美國地區推出Beta版本作測試，想加入該Qaya服務測試的創作者可以在Qaya網站申請，而非美國用戶也可以加入候補名單。

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責任編輯：吳嘉雯