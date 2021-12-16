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【南韓疫情】單日確診再破7000 重推4人限聚令

環球社會熱點 14:47 2021/12/16

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南韓早前已因新冠肺炎Omicron變種傳播，宣布暫緩放寬防疫措施。南韓周三（15日）錄得逾7,000宗新冠確診個案，當地醫療系統已超負荷。南韓政府宣布，周六（18日）起重新實施4人限聚令，餐廳等場所亦需在晚上9時或10時後停止營業。

南韓增12宗Omicron變種確診 教會存爆疫隱憂 【下一頁】

南韓周四（16日）宣布，當地前一日錄得7,622宗新冠確診個案，其中包括20宗Omicron確診。感染人數雖按日減少228人，但較一周同期增加520人。周三新增社區感染個案為7,591宗，其中5,696宗、約75%屬首都圈範圍，當日亦有62人染疫離世。南韓周二（14日）起疫情出現反彈，再度錄得單日逾7,000宗確診，當地累計約54萬宗確診。

南韓總理金富謙周四早上宣布，全國周六起聚會人數上限降至4人，且只限完成疫苗接種人士。未接種疫苗人士在餐廳堂食只限1人獨坐，或可選擇外賣。南韓亦同時降低大型活動參加人數，具一定規模的展覽及會議等需使用疫苗通行證。

南韓暫緩放寬防疫 或改完成接種定義 【下一頁】

南韓當局表示，娛樂設施、餐廳及咖啡室夜晚9時後需停止營業，而戲院、公眾表演場地、網吧等則可以營業至夜晚10時。金富謙表示，由營業時間受限導致的損失，政府之後會通過加大防疫補貼對小商戶作出賠償。

金富謙表示，措施將於周六凌晨起生效，暫定維持至明年1月2日，政府將在年底重新評估疫情情況。當局目前正盡力提高疫苗接種率，金富謙呼籲民眾盡快接種疫苗，配合國家防疫措施。

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責任編輯：李俊儀

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