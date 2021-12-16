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德國反疫苗人士圖謀殺州長 警方及時瓦解

環球社會熱點 14:24 2021/12/16

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新冠肺炎疫苗面世後，不少人對其效用提出質疑。德國警方日前搗破一個反疫苗團體，瓦解其意圖謀殺薩克森州州長的計劃。當地警方表示，事件中共拘捕6人，團體曾聲稱擁有武器，並在其中一處發現弓箭。

德國警察出動間尺執法 嚴格執行社交距離規定 【下一頁】

德國警方周三（15日）表示，成功瓦解一個名為「德累斯頓線下網絡」（Dresden offline network）的反疫苗團體，破壞團體意圖暗殺薩克森州（Saxony）州長克雷奇默（Michael Kretschmer）的行動。

警方指團體曾在通訊軟件Telegram上揚言，已擁有槍械及弓箭，並準備發起暗殺行動，目標為州長克雷奇默及其他州政府人物，引起警方關注並展開調查。

薩克森州檢察官指今次行動中警方共拘捕5男1女，年齡介乎32至64歲，並已搜查多處蒐集證據，發現包括弓箭在內等多項證物。6人被控以用暴力手段意圖顛覆州政府命令罪名。

    點擊圖片放大
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【Omicron變種】歐洲疫情蔓延 多國延長防疫措施 【下一頁】

46歲的克雷奇默為基督教民主聯盟（CDU）成員，當知悉事件後表示言論自由不能作為使用暴力的藉口，強調動用額外人員加強打擊激進主義。克雷奇默曾非常反對收緊防疫，但薩克森州成為疫情重災區後便態度大改，最近更建議實行嚴格封城，阻止州內爆發第4波疫情。

薩克森州現時約62%人口完成兩劑疫苗接種，比全國接種率低8%。當地過去7日內每10萬人中有823人確診，數字同樣不及全德國平均水平。

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責任編輯：吳漢培

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