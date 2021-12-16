▲ 【電動車電池】電池原材料石墨料現約2萬噸缺口 相當於製造25萬輛電動車電池

電動車需求急增下，相關電池原材料金屬供不應求。路透報道，受中國減排及氣溫因素影響下，電動車電池的重要元素石墨供應趨緊張。電子原材料諮詢公司Benchmark Mineral Intelligence（BMI）預計，2022年石墨將出現約2萬噸的缺口，相當於可為約25萬輛電動汽車製造電池。

外電報道，大約70%的石墨來自中國，而且幾乎沒有其他替代品。隨北京冬奧將近，政府希望命令石墨等能源密集型和高排放產業，透過削減產量來維持空氣質素，加上中國冬天極度寒冷，中國東北省石墨礦往往會在冬季期間關閉，石墨資源更加緊拙，石墨加工商只能嘗試從庫存中完成訂單。

據BMI數據，中國石墨片價格今年上漲近40%，至每噸4500元人民幣，創自2018年的歷史新高，預料未來10年全球對電池原料的需求每年平均增長約27%。

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編輯：曾樂詩