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【2022展望】大摩料明年樓市價量齊跌、樓價轉跌2%　下調多隻地產股評級

股市 13:53 2021/12/16

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【2022展望】大摩料明年樓市價量齊跌、樓價轉跌2%　下調多隻地產股評級

大摩看淡本樓樓市，預料明年將價量齊跌，將本地地產的行業前景由「吸引」下調至「審慎」，並下調多隻地產股評級及目標價。大摩發表報告指出，雖然本地樓市供應有限，但潛在新規不明朗，而且一定是負面，加上內地額外需求刺激有限、股市財富效應變負面，料明年樓價將下跌2%，成交量按年下跌5%至15%。

星展：明年香港樓價漲3%　若中港恢復通關勢再推升樓市需求【下一頁】

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大摩指出，低息環境加上供應有限，今年本地樓市交投增長強勁，一手交投升約24%、二手交投上升29$，樓價上升6%。不過，該行料本港樓市明年將面對幾個不利因素，包括潛在監管不明朗等。該行又指，即使中港通關，額外的需求料僅影響豪宅市場交投10%；另外恒指下跌將引發負面的財富效應，過去經驗來看，將令樓價下跌。

大摩指出，寫字樓租金從兩年前高位下跌27%，租金回落支撐需求，而目前租金已經見底回升，偏好次序依次為寫字樓、零售及住宅。該行又將發展商資產淨值（NAV）目標參考折扣從平均 45% 增加到平均 55%，與之前的下行週期一致。大摩又下調多隻地產股的評級（詳見組圖），包括新地 （00016） 、信置 （00083） 、恒地 （00012） 、新世界 （00017） ，但升太古地產 （01972） 、冠君產業 （02778） 評級，並指看好置地。

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本港地產股 樓價 新世界 恒生指數 香港 新地 發展商

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