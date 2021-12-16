  • 25°C
香港時間 : 20211216日 (四) 14:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馬斯克叫貝索斯努力啲發展藍色起源 咪顧住浸浴

環球社會熱點 13:50 2021/12/16

分享：

Tesla創辦人馬斯克與亞馬遜創辦人貝索斯，分別為全球首富及第二富豪，在太空事業發展方面同樣有競爭。馬斯克接受英媒訪問時，揶揄亞馬遜創辦人貝索斯要「努力啲」及花費更多時間發展旗下太空探索公司藍色起源，而非成日顧住浸熱水浴。

馬斯克揶揄接觸確診者仍夜蒲 芬蘭美女總理咁回應 【下一頁】

馬斯克（Elon Musk）獲《時代》雜誌及《金融時報》評選為年度風雲人物。他接受訪問時談到對手貝索斯（Jeff Bezos）雖然在工程方面有很高天賦，但卻把自己看得太重。

他直言貝索斯似乎不願花費精力研究工程細節，又抛下一句「細節決定成敗」，似乎在嘲諷對方輸給自己。

馬斯克表示試圖鼓勵貝索斯運用更多時間發展藍色起源（Blue Origin），才能取得更大進步。

Tesla馬斯克當選《時代》風雲人物 【下一頁】

他更直綫抽擊貝索斯：

正如我有個朋友講，佢（貝索斯）應該多啲留喺藍色起源，少啲浸熱水浴。

（As a friend of mine says, he should spend more time at Blue Origin and less time in the hot tub.）

馬斯克踩完貝索斯後，又自稱他很努力每周都會返足7日工，每周工作80至90個鐘來監督Tesla及SpaceX項目。

而貝索斯的發言人則未有作出回應。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

馬斯克揶揄接觸確診者仍夜蒲 芬蘭美女總理咁回應
2021/12/15
馬斯克揶揄接觸確診者仍夜蒲 芬蘭美女總理咁回應
Tesla馬斯克當選《時代》風雲人物
2021/12/13
Tesla馬斯克當選《時代》風雲人物
馬斯克26年前曾任大學助教 昔日墨寶逾6萬售出
2021/12/10
馬斯克26年前曾任大學助教 昔日墨寶逾6萬售出
馬斯克舊愛出新歌 疑似大爆分手內幕
2021/12/10
馬斯克舊愛出新歌 疑似大爆分手內幕
馬斯克呼籲提高出生率 避免人類文明危機
2021/12/08
馬斯克呼籲提高出生率 避免人類文明危機

你可能感興趣

馬斯克揶揄接觸確診者仍夜蒲 芬蘭美女總理咁回應
14:19 2021/12/15
馬斯克揶揄接觸確診者仍夜蒲 芬蘭美女總理咁回應
Tesla馬斯克當選《時代》風雲人物
22:08 2021/12/13
Tesla馬斯克當選《時代》風雲人物
馬斯克26年前曾任大學助教 昔日墨寶逾6萬售出
16:55 2021/12/10
馬斯克26年前曾任大學助教 昔日墨寶逾6萬售出
航天科技 網絡熱話 馬斯克 貝索斯 Tesla SpaceX 工程

上一篇文章

蘇富比今年銷售額達569億 年輕收藏家成主力

下一篇文章

【英國疫情】單日確診人數創新高 政府警告未來或繼續惡化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Bitcoin】英倫銀行警告 比特幣或會一文不值
【Bitcoin】英倫銀行警告 比特幣或會一文不值
馬斯克揶揄接觸確診者仍夜蒲 芬蘭美女總理咁回應
馬斯克揶揄接觸確診者仍夜蒲 芬蘭美女總理咁回應
【Omicron變種】英專家盤點5大症狀 唔同以往變種
【Omicron變種】英專家盤點5大症狀 唔同以往變種
【美國疫情】康奈爾大學一周逾900確診 多數感染Omicron
【美國疫情】康奈爾大學一周逾900確診 多數感染Omicron
【英國疫情】月底Omicron變種恐日增100萬宗 專家估計
【英國疫情】月底Omicron變種恐日增100萬宗 專家估計
新型冠狀肺炎全球疫情（12月16日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月16日 時間14:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款