馬斯克叫貝索斯努力啲發展藍色起源 咪顧住浸浴

Tesla創辦人馬斯克與亞馬遜創辦人貝索斯,分別為全球首富及第二富豪,在太空事業發展方面同樣有競爭。馬斯克接受英媒訪問時,揶揄亞馬遜創辦人貝索斯要「努力啲」及花費更多時間發展旗下太空探索公司藍色起源,而非成日顧住浸熱水浴。

馬斯克(Elon Musk)獲《時代》雜誌及《金融時報》評選為年度風雲人物。他接受訪問時談到對手貝索斯(Jeff Bezos)雖然在工程方面有很高天賦,但卻把自己看得太重。

他直言貝索斯似乎不願花費精力研究工程細節,又抛下一句「細節決定成敗」,似乎在嘲諷對方輸給自己。

馬斯克表示試圖鼓勵貝索斯運用更多時間發展藍色起源(Blue Origin),才能取得更大進步。

他更直綫抽擊貝索斯:

正如我有個朋友講,佢(貝索斯)應該多啲留喺藍色起源,少啲浸熱水浴。

(As a friend of mine says, he should spend more time at Blue Origin and less time in the hot tub.)