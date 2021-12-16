馬斯克叫貝索斯努力啲發展藍色起源 咪顧住浸浴

Tesla創辦人馬斯克與亞馬遜創辦人貝索斯，分別為全球首富及第二富豪，在太空事業發展方面同樣有競爭。馬斯克接受英媒訪問時，揶揄亞馬遜創辦人貝索斯要「努力啲」及花費更多時間發展旗下太空探索公司藍色起源，而非成日顧住浸熱水浴。

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馬斯克（Elon Musk）獲《時代》雜誌及《金融時報》評選為年度風雲人物。他接受訪問時談到對手貝索斯（Jeff Bezos）雖然在工程方面有很高天賦，但卻把自己看得太重。

他直言貝索斯似乎不願花費精力研究工程細節，又抛下一句「細節決定成敗」，似乎在嘲諷對方輸給自己。

馬斯克表示試圖鼓勵貝索斯運用更多時間發展藍色起源（Blue Origin），才能取得更大進步。

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他更直綫抽擊貝索斯：

正如我有個朋友講，佢（貝索斯）應該多啲留喺藍色起源，少啲浸熱水浴。 （As a friend of mine says, he should spend more time at Blue Origin and less time in the hot tub.）

馬斯克踩完貝索斯後，又自稱他很努力每周都會返足7日工，每周工作80至90個鐘來監督Tesla及SpaceX項目。

而貝索斯的發言人則未有作出回應。

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責任編輯：鄭錦玲