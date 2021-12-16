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【TSLA】Tesla電動車巴黎釀嚴重車禍　涉事的士公司即時停用37輛Model 3

股市 13:40 2021/12/16

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【TSLA】Tesla電動車巴黎釀嚴重車禍　涉事的士公司即時停用37輛Model 3

Tesla（美：TSLA）Model 3電動車在法國巴黎發生嚴重車禍，導致1死20傷。意外後，巴黎最大的士公司G7隨即暫停使用Tesla Model 3。事件再次引起對電動車及自動駕駛的安全，Tesla已否認該型號電動車存在技術問題，而經初步調查，法國交通部亦表示，無迹象顯示意外涉及電動車技術故障。

G7本身有採用Tesla不同型號的電動車作的士車隊，但上周（11日）旗下1名的士司機下班後，在駕駛Model 3接載家人用膳期間，駛經巴黎13區時發生意外。

首富生活一定惹人羨慕？　全球首富馬斯克自嘲每周工作90小時、無物業　「我想少工作一點，那會很好」｜【下一頁】

據G7披露，當時司機嘗試煞車，但電動車反而加速。事發的13區區長表示，初步調查顯示涉事電動車的「油門」可能卡死。法國交通部則指，現階段無迹象顯示意外涉及電動車技術故障，目前亦未能確認電動車當時有否啟用「自動輔助駕駛系統」。

G7已即時停用37輛Model 3車款，直至調查完成。至於Tesla其他型號的電動車則會繼續提供服務。

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