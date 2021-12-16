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蘇富比今年銷售額達569億 年輕收藏家成主力

環球社會熱點 13:51 2021/12/16

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國際拍賣公司蘇富比宣布，今年年度銷售額達73億美元（約569.4億港元），創蘇富比成立227年來新高。蘇富比表示，大量年輕收藏家購入珠寶、NFT等奢侈品，是推高銷售額的因素。蘇富比更透露，今年尚有拍賣會即將舉行，即2021年度銷售額會繼續上升。

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蘇富比周三（15日）表示，截至當日為止已錄73億美元銷售額，創公司自1744年成立後、277年來新高。蘇富比表示，疫情期間有大量年輕，且科技新貴（tech-savvy）的收藏家購入手袋、珠寶、葡萄酒和非同質化代幣（NFT）等奢侈品，有助將銷售額推至歷史新高。

蘇富比透露，今年已經售出57件藏品，每件售價超過1,500萬美元（約1.17億港元），今年年度銷售額已較去年增加71%。其中現代及當代藝術品所佔比例最多，拍賣和私人銷售總成交額創43億美元（約335.4億港元）紀錄，名牌手錶、葡萄酒及烈酒類、產品設計及書籍手稿銷售亦已創下年度銷售記錄。

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蘇富比在今年首次舉行NFT拍賣，3天內銷售額達1,680萬美元（約1.3億港元），其中包括萬維網（World Wide Web，WWW）原始代碼，該藏品以530萬美元（約4.1億港元）成交。

蘇富比透露，NFT競拍者中78%為新客戶，當中逾半為年齡40歲或以下人士。整體而言，今年47%競拍者是新客戶， 40歲或以下年齡組別人數增加1.87倍。

蘇富比亦指公司今年年底仍有20宗潛在交易，即今年總銷售額將會繼續上升。

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責任編輯：李俊儀

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