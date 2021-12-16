【比亞迪1211】比亞迪向墨西哥啤酒商交付20輛純電動重型卡車　擬明年當地投放200輛

▲ 【比亞迪1211】比亞迪向墨西哥啤酒商交付20輛純電動重型卡車（網上圖片）

比亞迪 （01211） 墨西哥分公司向當地大型啤酒生產商Grupo Modelo交付20輛21噸重、搭載比亞迪自主研發磷酸鐵鋰電池的純電動重型卡車，成為拉丁美洲最大型純電動動物流卡車隊.

比亞迪墨西哥分公司經理鄒舟表示，墨西哥在傳統汽車製造領域發展頗具優勢，比亞迪計劃2022年陸續在墨西哥投放約200輛純電動物流卡車。

Grupo Modelo物流執行總監Rodrigo Albuquerque表示，希望在未來2年內擁有一支由500輛卡車組成的純電動物流運輸車隊。到明年，公司將再增加30輛純電動卡車和20輛純電動叉車。

另外，比亞迪還向Grupo Modelo交付純電動叉車投入園區運營。Grupo Modelo此前亦與比亞迪簽下另一批20台純電動卡車訂單，屆時這批純電動卡車也將投入園區運營。

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編輯：曾樂詩