▲ 【芯片短缺】德勤： 芯片荒將持續24個月 現已造成逾5000億美元經濟損失

德勤發布《2022科技、傳媒和電信行業預測》報告，預計芯片短缺已累計造成逾5000億美元的經濟損失，料緊缺狀況將持續24個月才會緩解。

德勤中國華南區科技、傳媒和電信行業領導合夥人陳耀邦估計，2022年底芯片交貨周期近10至28周，較2021年中期的20至52周有所改善，但到2023年初行業達到基本平衡。陳補充，3納米、5納米及7納米等先進制程芯片在2022年底前仍會供不應求。

遊戲機市場踏入50周年，德勤中國副主席暨科技、傳媒和電信行業主管合夥人林國恩預計， 2022年遊戲機市場將創造810億美元收入，按年增長1成，每間遊戲企業的收入將在2022年底達到9億美元，玩家人均消費為92美元，遠高於電腦玩家的23元及手機玩家的50元。

對於內地陸續收緊科企監管的影響，林國恩認為，隨着互聯網技術提升，應用範圍增加，法例也要與時並進，認為保護用戶是全球大勢所趨，對部份科技企業而言，其合規成本或增加，同時或要重新審視商業模式。對於地緣政治風險會否不利中國科技行業發展，林國恩表示，很多企業已分散供應鏈，並內部審視各類潛在影響到。

記者：李哲毅

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