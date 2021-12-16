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【港康碼】AlipayHK電子錢包新增「香港健康碼」服務　可直接登入「港康碼」系統

商業 12:50 2021/12/16

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港府日前推出「香港健康碼」（港康碼）為粵港澳三地免檢疫通關作準備。AlipayHK及內地支付寶今日宣佈在電子錢包內新增「香港健康碼」服務，即日起市民可透過AlipayHK及內地支付寶App內直接開通及使用「港康碼」，為日後出行作準備。
 
有別於現時需要用手機或電腦輸入「港康碼」網站地址，再提交申請和登入系統，AlipayHK特意為「港康碼」增設「香港健康碼」小程式。用户可在首頁點擊「香港健康碼」圖標即跳轉進入政府的「港康碼」網站註冊賬戶，並於政府網站內自行填寫相關資料進行登記；成功開通賬戶後，用戶亦可進入「香港健康碼」小程式登入「港康碼」系統。

    點擊圖片放大

 
而內地支付寶用戶則可在內地支付寶App內點擊「全國健康碼」圖標，選擇「中國香港」地區進行申請，日後內地居民往返香港，可直接在App內切換相關健康碼，方便通關後的商務往來。

AlipayHK首階段將率先開放予身在深圳及廣州地區的內地支付寶用戶，其後再逐步拓展至其他地區用戶。
 
螞蟻集團粵港澳大灣區戰略發展及政府事務執行副總裁陳婉真透露，今次「香港健康碼」小程式在短短一個多星期完成研發、測試並快速推出，未來期望將民生服務融入各電子錢包。

【港康碼】申請港康碼要留意！　實名登記+更新安心出行3.0版本上載行蹤

【港版健康碼】港府推香港健康碼　新加坡、歐盟等地亦設類似措施

AlipayHK人均消費超過2,000元

AlipayHK自2019年逐步拓展跨境服務，至今經已覆蓋內地所有城市線下門店、跨境交通、預約Call車、共享單車，及廣州、中山和佛山公共巴士。
 
而港人前往內地亦樂意使用電子支付，雖然封關近2年，仍有超過10萬AlipayHK用戶曾使用跨境服務，人均累計消費更超過2,000港元。當中大灣區的內地城市是最多港人前往的目的地，最多AlipayHK用戶曾在深圳使用電子錢包消費，其次是廣州和珠海。

責任編輯：葉泳珊

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