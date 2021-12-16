▲ 【營商前景】調查：近半中小企業務已恢復甚至超越疫情前水平 逾四成將以內地為發展重點

美國運通（美： AXP）公布「香港企業對2022年營商展望調查」，結果顯示48%本地受訪中小企表示業務狀況已恢復甚至超越疫情前水平，相反只得39%大企業持相同觀點；66%受訪企業積極拓展香港以外市場，逾四成表示將以內地為發展重點，當中近一半（20%）特別聚焦大灣區，主因是開拓客源。

62%本地受訪企業認為，吸引他們到內地發展為進一步擴展客源，其次各有12%受訪企業認為確保原材料或產品得到穩定供應及節省成本為其他主要因素。

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超九成中小企、七成半大企業對明年收入前景感樂觀或持平

調查顯示，91%中小企及75%大企業對於2022年的收入前景感到樂觀或持平。與2021年相比，近半香港企業預期明年的收入、利潤及年度預算亦維持不變或上升；至於成本方面，63%企業認為原材料或商品成本會上升，但亦有逾半同時預期整體員工薪金、租金、專業服務、市場推廣及宣傳、物流及商務旅遊等範疇的相關成本將維持不變。

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「香港企業對2022年營商展望調查」於2021年10月至11月期間以電話形式，訪問超過1,000間不同規模和行業的本地企業，調查對象涵蓋香港十個主要行業，而截至2021年3月，本港有超過34萬間中小企，佔本地企業總數的98%以上。

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