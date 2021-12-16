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【元宇宙】實現元宇宙有多難？　Intel高層：現時計算效能難以實現

科技 14:30 2021/12/16

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Intel圖形處理部門負責人Raja Kodur直言芯片效能至少要提升1000倍。

自Facebook改名為Meta後，市場對元宇宙概念討論度大增。不過Intel高層認為，要真正達成元宇宙，按現時計算效能難以實現，更直言芯片效能至少要提升1000倍。

【元宇宙】發展更多影像內容擴闊元宇宙 估計兩年後真正爆發

Intel圖形處理部門負責人Raja Koduri於官網發文，認同「元宇宙」可能成為新時代的主要計算平台，想像若將兩個人放置在虛擬社交環境中，需要多項元素，如逼真的服裝、頭髮以及身體細節，這些需要即時渲染生產，並且透過捕捉現實世界畫面，繼而產生3D人物、手勢等，還要有聲音等各種感應器數據，他認為以目前的計算效能根本難以實現。

【Intel】改善產能？ Intel計劃投資71億美元擴建馬來西亞廠房

Koduri分析，要打造真正持久的沉浸式計算空間，且容納數十億人使用，以目前最先進的技術作為對比，效能需要提高1000倍才有可能實現。除了儲存、封裝、晶圓體等硬件技術，他亦指出需要全新的演算法和軟件架構，才能達到元宇宙的目標。

至於Meta早前開放VR社交平台Horizo​​n Worlds，一個房間最多只能容納20名用戶。據《THE VERGE》報道，平台的遊戲人數亦有上限，即使是《要塞英雄》、《戰地風雲2042》等傳統不需要VR的遊戲作品，每場遊戲最多只容納128名玩家，反映要讓所有人都能自由在元宇宙交流，以目前的運算能力仍是不足夠。

【元宇宙】Meta正式開通元宇宙世界Horizon Worlds 用戶可創立虛擬分身

責任編輯：廖淑瑩

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