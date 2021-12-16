【Omicron變種】如同時染Delta 專家：或變超級變種

Omicron變種疫情侵襲英國，英國單日新增超過7.8萬宗新冠個案創新高。Moderna醫務總監伯頓警告，如同時感染Omicron變種及Delta變種，恐會產生出一款新的超級變種 。

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新冠患者通常只會感染一款變種病毒株，但在極少數情況下可能同時感染兩款變種病毒。如兩款變種感染同一個細胞，就能交換DNA並結合產生新版本的病毒。

伯頓（Paul Burton）周二（14日）於英國國會上表示，Omicron變種與Delta變種目前均在英國廣泛傳播，警告兩款變種病毒有可能交換基因並產生更危險的新變種。

他表示南非過往曾發表論文指有民眾同時感染兩款病毒，而考慮到英國目前的感染數字，他認為英國也可能發生上述情況，屆時肯定有可能導致威脅更大的新變種出現。

伯頓表示：

在不久的將來，這兩種病毒將會共存。 （In the near future these two viruses are going to coexists.）

他也認為Omicron變種目前構成真正威脅，指這款變種的確診個案在3日内翻倍，增長速度較他們看到的更加快，更為兩款變種交換基因提供了機會。

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而英國《每日郵報》則引述科學家指，新冠病毒交換基因的情況極罕見。新冠疫情爆發以來共錄得3個由兩款病毒交換基因合併而成的新變種，但上述3款變種病毒都沒有引起大規模爆發。

其中一款新變種是由英國首先發現的Alpha變種與發現的B.1.177變種病毒合併，最終引發44宗相關個案後就絕跡。

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責任編輯：鄭錦玲