【Omicron變種】如同時染Delta 專家：或變超級變種

Omicron變種疫情侵襲英國,英國單日新增超過7.8萬宗新冠個案創新高。Moderna醫務總監伯頓警告,如同時感染Omicron變種及Delta變種,恐會產生出一款新的超級變種 。

【英國疫情】單日確診人數創新高 政府警告未來或繼續惡化 【下一頁】

新冠患者通常只會感染一款變種病毒株,但在極少數情況下可能同時感染兩款變種病毒。如兩款變種感染同一個細胞,就能交換DNA並結合產生新版本的病毒。

伯頓(Paul Burton)周二(14日)於英國國會上表示,Omicron變種與Delta變種目前均在英國廣泛傳播,警告兩款變種病毒有可能交換基因並產生更危險的新變種。

他表示南非過往曾發表論文指有民眾同時感染兩款病毒,而考慮到英國目前的感染數字,他認為英國也可能發生上述情況,屆時肯定有可能導致威脅更大的新變種出現。

伯頓表示:

在不久的將來,這兩種病毒將會共存。

(In the near future these two viruses are going to coexists.)