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【疫市營商】中小企復甦跑贏大企業　48%業務恢復或超疫前水平

商業 14:00 2021/12/16

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有4成本地受訪企業表示業務狀況已恢復甚至超越疫情前水平。（資料圖片）

美國運通公佈最新調查，發現有4成本地受訪企業表示業務狀況已恢復甚至超越疫情前水平。同時亦有超過6成企業積極拓展香港以外市場。

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美國運通委託香港生產力促進局進行的「香港企業對2022 年營商展望調查」，發現本地企業的業務持續復甦。有近一半中小企表示業務狀況完全恢復或超越疫情前水平。此比例更高於大型企業的39%，反映中小企的復甦速度更快。

中小企信心更勝大型企業

整體而言，大部分本地企業對明年的收入及利潤前景感到樂觀或持平，而中小企相對大型企業的信心更為顯著。調查顯示，91%中小企對明年收入前景感到樂觀或持平，利潤前景則有75%。大型企業方面，75%及63%受訪企業，分別對收入前景及利潤感到樂觀或持平。與2021年相比，近半香港企業預期明年的收入、利潤及年度預算亦維持不變或上升。

政府資助　助解決現金流問題

調查亦發現，疫情突顯了企業現金流管理及財務靈活的重要性。有半數受訪企業表示正面對現金流問題，超過3分之1企業承認沒有足夠現金支付供應商，或只能應付即月到期的賬單。結果反映某些本港企業在現金流管理上仍面對一定程度的挑戰。 

針對現金流問題，有52%企業認為政府資助可提供最大支援；其次為是靠增加業務銷售（35%）及租金減免（29%）等。

4成企業計畫拓內地市場　擴展客源

當業務逐步復甦，企業亦開始部署拓展市場，以及加快利用不同方式，應對疫後新常態。調查顯示66%受訪企業已經或有興趣拓展香港以外的市場，有4成選擇以內地市場為發展目標，當中近一半特別聚焦大灣區，大幅超越其次的東亞（15%）、東盟（12%）及歐洲（12%）等地區。

對已經或計劃走進內地市場的企業而言，進一步擴展客源是主要誘因，其次是確保原材料或產品得到穩定供應，以及節省成本。

調查又發現，64%受訪企業利用科技應對新常態下的營商環境，首３項包括通過網上和社交媒體等渠道推廣產品或服務，提供網上產品或服務，以及利用科技簡化內部營運等。此外，48%中小企及27%大型企業亦表示，計劃明年加大科技應用的投資，主要用以加強系統、技術應用、IT設備和網絡保安。

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