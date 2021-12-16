【最新數據】發改委公布11月全國發電量 風電大增逾27%

發改委數據顯示，首11個月全國規模以上工業發電量73,827億千瓦時，按年增長9.2%，比2019年同期增長11.3%，兩年平均增長5.5%。

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11月，全國發電量6,540億千瓦時，按年微增0.2%。其中，核電、風電、太陽能發電分別增長4.1%、27.7%、22.7%，火電、水電則下降2.5%、1.9%。從用電角度，首11個月全國全社會用電量按年升11.4%。其中，一產、二產、三產和居民生活用電量分別增長18.1%、10.2%、19%和7.5%。

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投資項目審批方面，首11個月，發改委共審批核准固定資產投資項目84個，總投資7,570億元人民幣。11月，國家發改委共審批核准固定資產投資項目14個，總投資2,615億元，主要集中在交通、能源、水利等領域。

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記者：林衛