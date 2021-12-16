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拜登慰問肯塔基災民 承諾負擔救援開支

環球社會熱點 12:21 2021/12/16

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拜登到訪肯塔基州。

美國中部6個州分上周發生嚴重龍捲風天災，其中以肯塔基州災情最為嚴重。美國總統拜登周三（15日）到訪當地，視察災情及慰問災民，並同時承諾會聯邦政府會全資救援首30日的開支。

龍捲風吹襲美國6州 蠟燭廠死亡人數較預期少 【下一頁】

拜登（Joe Biden）到訪肯塔基州視察龍捲風災情，並表示龍捲風帶來超越想像的破壞。拜登更稱自己曾參與多次救災，明白現時災民最需要的是可以好好調整悲傷心情的空間，希望外界不要過於干擾，災民未來兩﹑三個需集中精力重建家園。

同時拜登承諾加大對肯塔基州的災後緩助，增加聯邦政府撥款，並表示會全資負擔救援首30日的所有開支，包括移除瓦礫﹑救援人員的加班費用及庇護場地的費用。另外，拜登亦要求聯邦政府全力協助肯塔基州重建。

    點擊圖片放大
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拜登不考慮派兵烏克蘭 再次警告普京入侵後果嚴重 【下一頁】

拜登亦盛讚肯塔基州民眾，指他們的社區不分政治取態，團結一致應對災情，展示美國應有的風範。拜登向在場災民保證，會提供聯邦級數的支援。

由於肯塔基州政治取向偏向支持共和黨，白宮被問及拜登會否對此有感困難。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，拜登視災民為普通美國人，而非具政治傾向的民眾，並向他們提供援助。

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責任編輯：吳漢培

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