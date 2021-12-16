【穩增長】國常會加強對中小微企支持 減稅降費向製造業傾斜

國務院總理李克強主持召開的國務院常務會議，部署進一步採取市場化方式、加強對中小微企業的金融支持，從2022年起至2023年6月底，人行對地方法人銀行發放的普惠小微企業和個體工商戶貸款，按餘額增量的1%提供資金，鼓勵增加普惠小微貸款。

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根據會議內容，從2022年起，將普惠小微信用貸款納入支農支小再貸款支持計劃管理，原來用於支持普惠小微信用貸款的4,000億元人民幣再貸款額度可以滾動使用，必要時可進一步增加再貸款額度。

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會議還確定加大對制造業助企紓困和發展的支持力度，實施減稅降費政策要向製造業傾斜，加大研發費用加計扣除、增值稅留抵退稅等政策力度，支持企業科技創新和傳統產業改造升級；擴大製造業中長期貸款、信用貸款規模。

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記者：林衛