德國驅逐兩俄羅斯外交官 指俄涉及車臣男柏林遇害

德國法院周三（15日）裁定，俄羅斯涉及2019年一名車臣男子在德國柏林被殺案後，德國政府宣布驅逐兩名俄羅斯外交官出境。俄羅斯外交部發言人同日表示，德國的驅逐行為不友好，揚言會就此作出報復。

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德國法院周三判處現年56歲、俄羅斯國民克拉西科夫終身監禁，指他於2019年8月在柏林一個公園暗殺前車臣指揮官Zelimkhan Kangoshvili。法院判刑指，克拉西科夫隸屬於俄羅斯聯邦安全局一個特殊部門，俄羅斯為克拉西科夫提供假身份、護照及暗殺所需資源，是精心策劃的清算行動。

法院亦稱，按照慣例，囚犯服刑15年後可獲自動假釋；但由於這宗謀殺案案情嚴重，克拉西科夫需付上重大責任，將無權獲得假釋。

德國新任外交部長巴爾博克 （Annalena Baerbock） 當日表示，法院裁決顯示謀殺與俄羅斯當局有關，認為此舉嚴重違反德國法律及主權。德國政府其後傳召俄羅斯俄羅斯駐柏林大使，並驅逐兩名大使館外交官出境。

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俄羅斯大使謝爾蓋·涅恰耶夫（Sergei Nechayev）拒絕接受法院判決，並指德國驅逐使館人員的決定出於政治動機。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova） 同日亦形容德國驅逐行為「不友好」，表示會再次進行報復。

2019年8月23日，40歲格魯吉亞公民Zelimkhan Kangoshvili在柏林一個公園身中三槍死亡。Kangoshvili於2000年至2004年期間曾擔任車臣指揮官，與俄羅斯交戰，2016年在德國尋求庇護。德國其後拘捕俄國男子克拉西科夫，指其與俄羅斯安全部門有聯繫。

在謀殺Kangoshvili案發生數個月後，德國已驅逐兩名俄羅斯外交官，指責俄羅斯涉及參與謀殺。

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責任編輯：郭麗明