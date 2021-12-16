【地方發債】發改委：今年專項債部分於明年首季使用 首11個月核准84個固投專案、涉7570億元人幣

▲ 【地方發債】發改委：今年專項債中一部分將於明年第一季使用 首11個月核准84個固投專案、涉資7570億元人民幣

近月中國新增專項債券發行仍維持高位。國家發改委發言人孟瑋新聞發布會上表示，地方政府專項債券是地方建設項目的重要資金來源，對於擴大有效投資具有重要作用。今年專項債券較大比例是在下半年發行，其中相當一部分將在明年第一季使用，可與明年發行使用的專項債券形成疊加效應，對擴大明年有效投資將提供有力支撐。

發改委已為明年專項債券投向準備項目清單

孟瑋稱，照國務院部署，財政部和國家發改委明確了交通、能源等9個方面的專項債券投向領域，並且聯合製定了專項債券資金投向領域禁止類項目清單，明確了地方專項債券資金投向哪兒、哪裡不能投。國家發改委已對地方報送的2022年專項債券項目從投向領域方面進行了篩選，形成準備項目清單，這將為明年專項債券加快發行使用打下紮實的項目基礎。

另外，發改委公布，首11個月審批核准固定資產投資專案84個，總投資7570億元人民幣。單計11月審批核准的項目有14個，總投資2615億元人民幣，主要集中在交通、能源、水利等領域。

發改委：加強監測力度 督促尚未開工項目盡快開工

孟瑋表示，國家發展改革委會依托國家重大建設項目庫，加強項目進展情況監測調度，督促各地方對尚未開工的項目抓緊完成各項準備工作，推動盡快開工；對在建項目加大項目建設協調推進力度，確保項目順利建設實施。通過壓實地方責任，促進專項債券充分發揮效益。

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編輯：曾樂詩