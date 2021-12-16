【TSLA】世界首富馬斯克自嘲每周工作90小時、無樓、無遊艇　「我想少工作一點，那會很好」

▲ 【TSLA】世界首富馬斯克自嘲每周工作90小時、無物業 「我想少工作一點，那會很好」

繼美國時代雜誌（Time）後，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）獲英國金融時報（Financial Times）選為年度風雲人物。「股神」巴菲特拍檔、巴郡副董事長芒格（Charlie Munger）此前罕有評價全球兩大首富亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）以及Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk），芒格指馬斯克「過度自信」，近日馬斯克接受外電訪問似乎印證了自信這一點。

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不和我一起工作的人不明白我首先是一名工程師。不少公司的資源和資金都遠遠超過Tesla，為什麼不能像Tesla和SpaceX般取得了成功？問題是他們不能僱用我。

馬斯克將Tesla的成功歸功於自己對工程非常有熱誠，而自己非常擅長技術和工程。

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長久以來，汽車產業的其他車企稱Tesla和我為傻瓜和騙子。他們說電動車不會成功，因為無法實現續航力和性能。即使達成，也不會有人購買。

馬斯克指出，氣候變化關注者幫助推動汽車製造商採用更可持續的技術，但令傳統車企轉向發展電動車的原因，是Tesla開始從它們手中奪取市場份額。Tesla目前市值約1萬億美元，超越福特汽車（Ford Motor）和通用汽車（General Motors）的總和。

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雖然馬斯克已經成為世界首富，但他認為自己並不值得羨慕。馬斯克指，自己每周工作80到90個小時，周旋在在Tesla和 SpaceX 關鍵的項目之間，而實際參與其中。他又指，自己沒有假期，亦沒有房子及遊艇。近日他出售手上最後一間豪宅，並租住SpaceX發射基地附近的一個單位。而最近馬斯克出售了約130億美元的Tesla 股份。

我不認為有很多人真的想交換，我的目標是盡可能工作，只要我能夠工作、有生產力並做出貢獻——這就是我的天性。 我想少工作一點，那會很好。

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