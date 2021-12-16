【石Sir午市閒談】跟資金流買A股　2022年板塊部署及選股策略

迄今年6月份，北向資金累計買入的A股，已超過去年全期金額。《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）為你分析A股吸引外資的原因，以及展望2022年A股板塊部署及選股策略。

Time code：

00： 00 滬、深股通上周連續6日錄得淨流入

01：11 國內券商看2022年A股大盤

02：50 國內券商看2022年選股

04：15 內地券商看A股板塊

05：45 北向資金上周6日重倉股及減持股

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

*重溫今早《ET開市直擊》-美國議息結果出爐 美股、港股怎部署？*【按此速睇】

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。