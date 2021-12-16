▲ 【美國加息】聯儲局明年4月開始加息？ 一文看清各界對減買債及加息預期評論（不斷更新）

聯儲局將每月減買債規模，由原本150億美元，倍增至300億美元；利率點陣圖亦顯示，預期聯儲局2022年將加息3次，2023年再加息3次。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯儲局明年4月加息的機會率，高達九成。本網綜合各行對聯儲局最新言論及觀點的看法。

（更新時間：12月16日12時19分）

摩根資管：未來兩年實質利率仍處於負水平

摩根資產管理環球策略師Kerry Craig表示，加快減買債步伐及未來兩年加息6次均是符合市場預期，因此市場反應相對溫和，亦反映聯儲局在議息會議前有效與市場溝通，但更重要的是，未來兩年實質利率仍處於負水平。

聯儲局在通脹方面放棄了「短暫性」的詞語，反映當局預測通脹雖然會較現水平回落，但仍會接近3%而非2%，而且失業率明年底料跌至3.5%。「即使仍有不少不明朗因素，如包Omicron對美國及環球經濟的影響，聯儲局仍正朝正確方向邁進。」

Craig稱，息口上升或會對高估值股市構成壓力，因此建議採取多元化的投資組合，同時吸納新興市場股票，特別是亞洲股票，因當地企業盈利有上升的可能。

DWS：預期聯儲局最快明年第二季加息

DWS美國經濟師Christian Scherrmann指，聯儲局的決定，是當局重建其「管理通脹」可信性的第一步，但更「鷹派」的言論是基於當局對於勞動市場前景更樂觀，同時加快縮減買債計劃，容許聯儲局最快於明年第二季加息。

（更新時間：12月16日11時46分）

景順：中國貨幣政策與其他地區存分野 中資股美股均看好

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，聯儲局已將注意力轉向應對持續居高不下的通脹水準，並更傾向收緊貨幣政策。由於美國經濟繼續強勁反彈，就業形勢自上次十月進行的聯邦公開市場委員會會議以來有所改善，因此停止踏下刺激增長的油門是有道理的。

趙耀庭指，風險依然存在，高通脹有加速貨幣緊縮的趨勢，這可能突顯出對經濟上行週期結束的擔憂，但回顧美國之前的三次加息，往往第一次加息不是最重要的，相反，風險在於政策誤判以及聯儲局是否過早收緊政策。就美國資產而言，隨著投資者需要時間消化經濟增長正常化和貨幣政策收緊，預計2022年波動會更大，但美國股市仍有望表現良好，且美元在今年走強。

他續稱，中國是唯一一個在未來幾個月內採取寬鬆貨幣政策並加速財政刺激的主要經濟體，而中國與世界其他地區之間的這種政策區別是投資者可能會在2022年關注的一個關鍵主題，這就是景順對明年中國股市變得更正面的原因。

瑞銀：標指明年底挑戰5100點

議息會議反映了聯儲局明年加息的決心，其最新對明年經濟增長及明年末失業率預測分別為4%及3.5%，全年通脹則保持在2%的目標以上，這些都為加息提供了基礎，相信央行逐步將利率提高至中性水平，每季加息不超過一次（25個基點）。

根據歷史數據，當聯儲局展開加息週期，股市仍能夠繼續走強，但漲幅取決於加息的速度（經濟的強度），估計標指明年底挑戰5,100點（周三晚收報4,709點）。

鮑威爾對美國經濟的評論跟該行的基準情景一致，即使明年開始收緊貨幣政策，經濟仍維持在增長趨勢以上，支持看好股票多於債券的觀點，偏好週期型價值及中盤股。

渣打：投資者對鮑威爾的貨幣政策方案感滿意

渣打G10研究及北美宏觀策略主管Steve Englander認為，聯儲局會後聲明較該行預期「鷹派」，但市場已預期當局會將每月減買債規模升至300億美元，預期投資者均對於主席鮑威爾察覺通脹風險，並宣布了一個有計劃、數據推動的貨幣政策方案，感到滿意。

Englander稱，聯儲局減買債計劃料於明年3月中結束，但4月底加息的機會率已達八成。