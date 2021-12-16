零經驗接手餐飲生意　黃傑龍首年「無糧出」　營商哲學全靠閱讀與思考

▲ 黃傑龍認為，人事管理關乎人際關係，只能說是人之常情。（黃建輝攝）

去年疫情下，不少餐廳均面臨倒閉危機。叙福樓集團亦不例外，惟最終扭虧為盈。連同永華日常，今年集團已增設7間分店，令不少人更好奇集團主席兼行政總裁黃傑龍的營商心得。

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他由工程師轉戰餐飲業，為父親打理生意，參與節目《窮富翁大作戰》後為人熟悉。在沒有營商經驗下，接手生意的他，第一年沒有薪金，自己同步進修「邊學邊做」：「慶幸的是，我血液內流着餐飲業的DNA。」他更認為，工程師的背景亦並非與餐飲業南轅北轍，在管理「人、錢、時間」方面是同出一轍。

▲ 叙福樓集團由面臨倒閉，最終扭虧為盈，現時不少分店亦常常大排長龍。（資料圖片）

集團瀕臨結業 獲益良多

回想仍在眼前的疫情，黃傑龍承認從中學習很多，「好像整個管理層參加一屆奧運般，各方面的能力亦有提升」。因為當時是面臨倒閉的危機，眾人不得不進步。

每一個困難都是進步原動力，我經常與同事說，每個錯誤都會付出不便宜的學費，故一定要從中學習。

營商之道 源於閱讀和思考

外界有人稱黃傑龍為「橋王」，疫情期間集團的防疫措施，甚至被採納為正式的營運指引。分享未來策略時，黃坦言，不會局限於現有框架，新點子不斷，相信與他喜歡閱讀和思考有關。他笑言：「如果在古代，我應該是思想家。」這些習慣令在他下決定時，必然要有理論基礎，所有措施都需要附有合理原因。如果缺乏合理原因及解說，同事只會覺得政策擾民，不願執行。

▲ 叙福樓集團疫情下設「執枱專員」，後來被採納為正式的營運指引。（資料圖片）

他舉例，在推行新政策時，常常以《梅菲定律》（Murphy's Law）向員工解釋。「以前在火鍋店時，為客人收起鍋時，員工會先把一袋冰浸在熱湯內，令湯降溫。」他解釋，拿着一鍋滾湯到廚房時，總會有一次是翻瀉、灼傷，所以要先把火鍋湯降溫，避免意外發生。現時該措施亦因環保因素，改良至倒入冰水降溫。

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不敢認「良心老闆」

餐飲業頻頻出現「有工無人做」、流失率高的問題，叙福樓集團的員工流失率卻維持在6至7%的水平。對於外界形容黃傑龍是「良心老闆」，他卻「耍手擰頭」，甚至說：「我覺得人事管理是最難，自己也不敢說有心得。」

他認為，人事管理關乎人際關係，只能說是人之常情。

當日做完《窮富翁大作戰》，更感受到我和員工也只是正常人，不用太緊張區分老闆或員工，只需以平常心與人交往。

他更補充：「管理層下決定時，不是本來就應考慮員工的想法嗎？」他相信員工會感受到管理層的決定，有否關心、平衡他們的需要。今年前綫員工亦已提前於11月加薪，相信全年亦大機會可派發花紅、後勤同事亦可加薪。

不能動輒向員工開刀

在疫情期間，集團亦沒有裁員減薪，他強調此並非「扮偉大」，坦言萬一熬不下去時，亦只可以裁員、結業。但重點是企業營運切忌過於短視，宜擁有更高的視野。當預視到疫情終會完結，企業亦要繼續發展時，不能動輒便在員工開刀。

疫下苦戰的同時，亦要做好準備工作，他舉例集團採用的「執枱專員」，完善防疫工作，才可迎接更快更有力的反彈。黃傑龍認為，企業如「水塘」一樣，遇到經營壓力時，需提供緩衝；當出現增長時，亦要穩步向上。

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記者：葉泳珊