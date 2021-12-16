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【英國疫情】單日確診人數創新高 政府警告未來或繼續惡化

環球社會熱點 11:37 2021/12/16

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英國新冠肺炎疫情持續，確診人數再創新高。英國周三（15日）錄得逾7.8萬宗確診個案，是英國疫情爆發以來新高。英國首席醫療官惠蒂警告，未來數周內或會再次打破記錄，呼籲民眾減少社交活動。惟英國首相約翰遜未有計劃進一步收緊防疫，僅呼籲民眾盡快接種第3針新冠疫苗。

英專家盤點Omicron變種5大症狀 唔同以往變種 【下一頁】

英國周三錄得78,610宗新冠確診個案，打破今年1月8日錄得逾6.8萬宗記錄，創疫情以來新高。英國政府同時表示，另有165人染疫離世，按周有輕微增加。NHS首席行政總監普理查德（Amanda Pritchard）坦言，情況令人憂慮。

惠蒂（Chris Whitty）在政府新聞發布會上表示，英國國內正在流行Delta及Omicron兩種變種病毒，感染率持續上升，未來數周單日確診人數或屢創新高。惠蒂被問民眾還應否參加聖誕或新年派對時指出，民眾應在聖誕節前減少不必要社交活動，鼓勵民眾在探訪高危群體人士前做檢測，在公共交通工具上戴好口罩，盡可能在通風良好或戶外地方會面。

英國國會通過「Plan B」疫苗護照 保守黨近百議員倒戈反對 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）認同惠蒂的建議，惟他表示，政府未有計劃在聖誕節時限制聚會人數，或要求酒吧餐廳停止營業，並呼籲民眾仔細考慮後才出席社交活動。他再度重申，今年聖誕節情況將會比去年好得多。

約翰遜敦促民眾務必接種第3劑疫苗，指行動是至關重要。他形容每個接種第3劑疫苗人士是為國家抗疫工作出貢獻，又指英國加強劑接種數目是歐盟和美國的2倍。

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責任編輯：李俊儀

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