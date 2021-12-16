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港股負面消息多　再次試底機會高

股市 11:40 2021/12/16

分享：

在美國聯儲局發出議息聲明後，美股反彈造好。不過，港股未有乘勢受惠，主要受到港股利淡消息拖累。耀才證券研究部總監植耀輝（Stanley）認為，港股或進一步下試低位。想知點解，立即點擊收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- 美國議息結果出爐　美股、港股怎部署？*【按此－附time code】

Time code
00：00 - 聯儲局議息結果出爐　市場焦點速覽
02：28 - 美股外圍市況速報
04：25 - 聯儲局提前結束收水　影響如何解讀
07：51 - 市場消息漸明朗　美股可繼續向好？
09：52 - 美股中長綫投資有何選擇　談微軟（MSFT.US）
11：26 - 觀眾提問：請教你美國加息中國降準， 兩者是否對沖作用
13：23 - 港股上日市況速覽＋北水盤路
14：20 - 港股負面消息多　美股造好難有刺激？
17：18 - 生科企業或遭美國列投資黑名單　買賣策略如何？
19：44 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 會見50元嗎？前景，105元有貨
22：52 - 港股開市市況速報
24：48 - ET個股推介：友邦 （01299）
25：49 - 觀眾問股：友邦 （01299） 失80元，會再下跌？
28：52 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 22.5元有貨已賺錢， 請教加注好嗎？還是止賺離場
30：16 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 點部署？52元有貨
31：56 - 觀眾問股：請問騰訊 （00700） 與李寧 （02331） 哪個價位可入？
33：16 - 觀眾問股：恒騰網絡 （00136） 點睇？
33：56 - 觀眾問股：中芯 （00981） 買賣策略
35：20 - 觀眾問股：友邦 （01299） 、領展 （00823） 合共有貨40萬，若要沽貨換碼，會揀邊隻？
36：48 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 會否跌穿100元，130元買入少量是否要走？
38：08 - 觀眾問股：京東集團（096l8）264元有貨、現價可買嗎？
39：23 - 觀眾問股：特步國際 （01368） 走勢強勁，有何基本因素支持？ 仲有得上？ 會否批股
40：07 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 288元買入，可繼續持有嗎？
41：19 - 觀眾問股：華潤啤酒 （00291） 沒有貨點睇
42：17 - 觀眾問股：如果唔追特步國際 （01368） 那361度 （01361） 如何？
43：18 - 觀眾問股：嗶哩嗶哩 （09626） 會否見285-290元？
44：38 - 觀眾問股：再鼎醫藥 （09688） 、凱萊英 （06821） 點睇
45：40 - 觀眾問股：港股早段市況速報
49：10 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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